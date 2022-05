“Parole disgustose!”, Mercedesz Henger attacca Nicolas Vaporidis: Edoardo tra due fuochi (Di lunedì 16 maggio 2022) Alla vigilia della nuova puntata dell’Isola dei Famosi, un nuovo scontro è andato in scena in Honduras. Al centro dello scontro Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis. La prima avrebbe criticato pesantemente l’attore per i suoi atteggiamenti nei confronti di Edoardo Tavassi. Mercedesz Henger contro Nicolas Vaporidis: scontro all’Isola dei Famosi Sebbene avesse chiarito ampiamente con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 16 maggio 2022) Alla vigilia della nuova puntata dell’Isola dei Famosi, un nuovo scontro è andato in scena in Honduras. Al centro dello scontro. La prima avrebbe criticato pesantemente l’attore per i suoi atteggiamenti nei confronti diTavassi.contro: scontro all’Isola dei Famosi Sebbene avesse chiarito ampiamente con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

