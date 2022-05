Mareamico: "Salviamo ex caserma di Punta Bianca" (Di lunedì 16 maggio 2022) Palermo, 16 mag. (Adnkronos) - "Sono ormai anni che Mareamico segnala il rischio di crollo che può riguardare l'ex caserma della Guardia di Finanza di Punta Bianca. Ora il Demanio, proprietario dell'edificio, avverte che c'è un imminente pericolo e chiede al Comune di Agrigento di impedire l'accesso nell'area, mediante efficaci sistemi di interdizione per avvertire la collettività del pericolo e di mettere in sicurezza l'ex caserma". E' la denuncia di Mareamico di Agrigento. "A parere nostro il Comune invece dovrebbe immediatamente acquisire questo importante immobile storico, che rappresenta il punto di riferimento dell'istituenda riserva naturale di Punta Bianca - dice l'associazione - Quindi effettuare i lavori di restauro conservativo dell'ex ... Leggi su iltempo (Di lunedì 16 maggio 2022) Palermo, 16 mag. (Adnkronos) - "Sono ormai anni chesegnala il rischio di crollo che può riguardare l'exdella Guardia di Finanza di. Ora il Demanio, proprietario dell'edificio, avverte che c'è un imminente pericolo e chiede al Comune di Agrigento di impedire l'accesso nell'area, mediante efficaci sistemi di interdizione per avvertire la collettività del pericolo e di mettere in sicurezza l'ex". E' la denuncia didi Agrigento. "A parere nostro il Comune invece dovrebbe immediatamente acquisire questo importante immobile storico, che rappresenta il punto di riferimento dell'istituenda riserva naturale di- dice l'associazione - Quindi effettuare i lavori di restauro conservativo dell'ex ...

