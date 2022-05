Kalush Orchestra, dall’Eurovision all’Ucraina: «La nostra cultura deve sopravvivere» (Di lunedì 16 maggio 2022) La band che ha trionfato a Torino è stata ospite a Che tempo che fa, prima di ripartire per il proprio paese, martoriato dal conflitto: «Torneremo ad occuparci delle nostre attività, io della mia organizzazione di volontariato», ha detto il cantante Psjuk, fotografato mentre saluta la fidanzata. «La priorità adesso è aiutare gli altri» Leggi su vanityfair (Di lunedì 16 maggio 2022) La band che ha trionfato a Torino è stata ospite a Che tempo che fa, prima di ripartire per il proprio paese, martoriato dal conflitto: «Torneremo ad occuparci delle nostre attività, io della mia organizzazione di volontariato», ha detto il cantante Psjuk, fotografato mentre saluta la fidanzata. «La priorità adesso è aiutare gli altri»

Advertising

CardRavasi : Troverò sempre la strada di casa, anche se tutte le strade sono distrutte (Kalush Orchestra, 'Stefania') #Eurovision2022 - UKRinIT : Kalush Orchestra - siete incredibili! Grazie per la questa vittoria per la nostra Ucraina! Grazia all’Italia per ca… - fanpage : L'Europa manda un messaggio di pace al mondo: l'Ucraina vince l' #Eurovision, la Kalush Orchestra trionfa con 'Stef… - arual812 : RT @darioujetto: Il video della Kalush Orchestra spiega bene perché la loro vittoria agli @Eurovision è stata una vittoria dell’Europa libe… - FQMagazineit : Eurovision 2022, il cantante dei Kalush Orchestra bacia la fidanzata prima di tornare in guerra: “Potevano squalifi… -