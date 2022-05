Il video di due ragazzi di Afragola (Napoli) che portano via una Vespa a bordo di un motorino (Di lunedì 16 maggio 2022) In un filmato condiviso dal consigliere della Regione Campania Francesco Emilio Borrelli, molto attivo nel denunciare i comportamenti degradanti per Napoli e l’hinterland del capoluogo, si vedono due giovanissimi a bordo di un motorino che portano via una Vespa. Una manovra pericolosissima realizzata in piena notte e registrata da un cittadino che ha poi mandato le immagini al consigliere regionale. “Cose da pazzi, guardate questi due, poi si fanno male”, commenta l’uomo che ha realizzato il video mentre segue con l’auto gli spostamenti del motorino. “Signor Borrelli ad Afragola succedono cose da pazzi. Due ragazzi che trasportano una Vespa su uno scooter”, il messaggio inviato al consigliere, che ha ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) In un filmato condiviso dal consigliere della Regione Campania Francesco Emilio Borrelli, molto attivo nel denunciare i comportamenti degradanti pere l’hinterland del capoluogo, si vedono due giovanissimi adi unchevia una. Una manovra pericolosissima realizzata in piena notte e registrata da un cittadino che ha poi mandato le immagini al consigliere regionale. “Cose da pazzi, guardate questi due, poi si fanno male”, commenta l’uomo che ha realizzato ilmentre segue con l’auto gli spostamenti del. “Signor Borrelli adsuccedono cose da pazzi. Dueche trasunasu uno scooter”, il messaggio inviato al consigliere, che ha ...

