Adriana Volpe e Sonia Bruganelli fuori dal Grande Fratello Vip 2023? Soleil Sorge pronta a prendere il loro posto

(Di lunedì 16 maggio 2022)dalVip? Ancora è un po’ presto per parlare della prossima edizione del reality di Canale5 soprattutto perché l’Isola dei Famosi è ancora in onda e poi ci sarà l’estate in mezzo ma, a quanto pare, i fan sono interessati agli opinionisti che verranno e sembra proprio che un passaggio di consegne sia ormai certo, ma dove sta la verità? Da qualche settimana l’edizione delsi è conclusa con un discreto successo ma adesso è già tempo di pensare a quello che sarà il futuro del reality. Ci sarà ancora il discusso Alfonso Signorini e chi si siederà al suo fianco in studio pronto a commentare o istigare i vip in gioco? Al momento sembra che il ...

Advertising

LadyNews_ : #GrandeFratelloVip 7, anticipazioni e news: né #SoniaBruganelli né #AdrianaVolpe, due nuove opinioniste in arrivo - 361_magazine : Gf Vip: cambio di opinioniste al reality Mediaset condotto da Alfonso Signorini? Ecco cosa svela Dagospia - infoitcultura : Il futuro di Adriana Volpe al Grande Fratello Vip 7 è segnato - tuttopuntotv : Il futuro di Adriana Volpe al Grande Fratello Vip 7 è segnato #gfvip #gfvip7 #adrianavolpe #soniabruganelli - StraNotizie : Adriana Volpe non sarà più al GF Vip: due nuove opinioniste -

non riconfermata al Grande Fratello Vip 7 Edizione nuova e nuovi opinionisti al Grande Fratello Vip . La partenza della settima edizione è prevista per settembre e ritroverà alla guida ...Nella prossima stagione infatti non ci saranno più Sonia Bruganelli ed. L'assenza della prima era stata ufficializzata dalla stessa in una recente intervista a Gente : ' Al GF mi sono ...Adriana Volpe non riconfermata al Grande Fratello Vip 7 "Nuovi opinionisti, si lavora per alzare il livello": l'indiscrezione ...Grande Fratello Vip 7, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non ci saranno: opinionisti rivoluzionati Mancano ancora parecchi mesi prima del ritorno con la ...