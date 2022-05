Verissimo, Raoul Bova diretto con Silvia Toffanin: “Questa volta hai …” (Di domenica 15 maggio 2022) Raoul Bova è stato uno dei protagonisti della puntata di Verissimo andata in onda nella giornata di ieri, sabato 14 maggio 2022. L’attore è intervenuto nel programma condotto da Silvia Toffanin per presentare la nuova fiction intitolata ‘Giustizia per tutti’ di cui è protagonista. Nel corso della stessa intervista l’attore ha poi fatto delle rivelazioni su altre fiction di successo e ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte dei figli più grandi. Raoul Bova a Verissimo presenta la nuova fiction Giustizia per tutti Avrà inizio il prossimo mercoledì su Canale 5 la nuova fiction intitolata Giustizia per tutti . E proprio durante la puntata di Verissimo andata in onda ieri l’attore ha colto l’occasione per presentarla al grande ... Leggi su baritalianews (Di domenica 15 maggio 2022)è stato uno dei protagonisti della puntata diandata in onda nella giornata di ieri, sabato 14 maggio 2022. L’attore è intervenuto nel programma condotto daper presentare la nuova fiction intitolata ‘Giustizia per tutti’ di cui è protagonista. Nel corso della stessa intervista l’attore ha poi fatto delle rivelazioni su altre fiction di successo e ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte dei figli più grandi.presenta la nuova fiction Giustizia per tutti Avrà inizio il prossimo mercoledì su Canale 5 la nuova fiction intitolata Giustizia per tutti . E proprio durante la puntata diandata in onda ieri l’attore ha colto l’occasione per presentarla al grande ...

