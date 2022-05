Ultimo saluto di Insigne sui social: “Me ppicciat o cor!” (Di domenica 15 maggio 2022) È stata una giornata ricca di emozioni per Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli ha giocato la sua ultima partita davanti ai suoi tifosi prima di partire in direzione Toronto. Lorenzo Insigne (Getty Images) Il talento di Frattamaggiore è riuscito anche a lasciare il segno sul match, grazie alla realizzazione dagli undici metri che ha permesso al Napoli di raddoppiare. Al termine della partita, Lorenzo Insigne ha salutato a lungo tutti i tifosi presenti allo stadio per tributargli il giusto omaggio. Il capitano ha completato un intero giro di campo, durante il quale ha scattato diverse foto e ha raccolto gli omaggi del suo popolo. Sul suo profilo Instagram, Insigne ha voluto salutare per l’ultima volta i tifosi azzurri. Di seguito le sue parole: “Me ppicciat o cor!” Leggi su spazionapoli (Di domenica 15 maggio 2022) È stata una giornata ricca di emozioni per Lorenzo. Il capitano del Napoli ha giocato la sua ultima partita davanti ai suoi tifosi prima di partire in direzione Toronto. Lorenzo(Getty Images) Il talento di Frattamaggiore è riuscito anche a lasciare il segno sul match, grazie alla realizzazione dagli undici metri che ha permesso al Napoli di raddoppiare. Al termine della partita, Lorenzoha salutato a lungo tutti i tifosi presenti allo stadio per tributargli il giusto omaggio. Il capitano ha completato un intero giro di campo, durante il quale ha scattato diverse foto e ha raccolto gli omaggi del suo popolo. Sul suo profilo Instagram,ha voluto salutare per l’ultima volta i tifosi azzurri. Di seguito le sue parole: “Me

Advertising

PauDybala_JR : Domani sarà la mia ultima partita con questa maglia, e’ difficile da immaginare, ma sarà il nostro ultimo saluto.… - Eurosport_IT : ???????????? ??` ???? L'ultimo saluto di Lorenzo Insigne nel suo stadio ?? #Insigne | #Napoli | #NapoliGenoa | #SerieA - MJ13349523 : RT @PauDybala_JR: Domani sarà la mia ultima partita con questa maglia, e’ difficile da immaginare, ma sarà il nostro ultimo saluto. Non s… - IleFanari : RT @PauDybala_JR: Domani sarà la mia ultima partita con questa maglia, e’ difficile da immaginare, ma sarà il nostro ultimo saluto. Non s… - fictionitaedits : RT @PauDybala_JR: Domani sarà la mia ultima partita con questa maglia, e’ difficile da immaginare, ma sarà il nostro ultimo saluto. Non s… -