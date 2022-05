Paolo Bonolis, che delusione a Mediaset! Non se l’aspettava proprio (Di domenica 15 maggio 2022) Il noto conduttore romano è deluso dopo le recenti notizie, giunte fresche fresche questa mattina per lui e per il suo programma Mediaset Da anni è una certezza delle televisione italiana. In particolari delle reti Mediaset, nelle quali ha puntato realizzare, produrre e condurre diversi progetti vincenti. Stiamo parlando del noto conduttore romano Paolo Bonolis. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 15 maggio 2022) Il noto conduttore romano è deluso dopo le recenti notizie, giunte fresche fresche questa mattina per lui e per il suo programma Mediaset Da anni è una certezza delle televisione italiana. In particolari delle reti Mediaset, nelle quali ha puntato realizzare, produrre e condurre diversi progetti vincenti. Stiamo parlando del noto conduttore romano. L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

AngeloCivico : L'Eredità al 24%, Bonolis al 22%. Ascolti davvero clamorosi per Paolo (che si conferma Numero 1 della Tv), e questo… - pussolabluuu : RT @smiletiziano1: Paolo Bonolis commenta la sfilata di Achille Lauro: #Eurovision - CieloGore104 : RT @statutos__: gianpiero gasperini, giuseppe marotta e paolo bonolis sono seduti allo stesso tavolo in questo preciso istante - silviapisanoo : @innomedelpadree *meme di Paolo Bonolis che dice EH BEH* ma credo che ne metterò uno a tema Supermodel ahah - Podman712 : RT @statutos__: gianpiero gasperini, giuseppe marotta e paolo bonolis sono seduti allo stesso tavolo in questo preciso istante -