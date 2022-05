Napoli-Genoa 3-0, Insigne saluta con gol: rossoblu verso Serie B (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Napoli batte il Genoa per 3-0 nel match valido per la 37esima giornata della Serie A. Gli azzurri salgono a 76 punti e si assicurano aritmeticamente il terzo posto in classifica. Il Genoa, fermo a 28 punti in penultima posizione, ha un piede e mezzo in Serie B dopo la gara con cui Lorenzo Insigne dice addio al pubblico dello stadio Maradona. Il numero 10 del Napoli, che dalla prossima stagione giocherà a Toronto nella MLS, si congeda segnando su rigore la rete del 2-0 al 65? e diventa il secondo marcatore nella storia del club con 122 reti. Il Genoa va al tappeto in una gara iniziata con atteggiamento aggressivo. Al 12? Yeboah timbra la traversa da fuori area, Portanova al 32? si divora la chance del vantaggio e sul ribaltamento di ... Leggi su italiasera (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – Ilbatte ilper 3-0 nel match valido per la 37esima giornata dellaA. Gli azzurri salgono a 76 punti e si assicurano aritmeticamente il terzo posto in classifica. Il, fermo a 28 punti in penultima posizione, ha un piede e mezzo inB dopo la gara con cui Lorenzodice addio al pubblico dello stadio Maradona. Il numero 10 del, che dalla prossima stagione giocherà a Toronto nella MLS, si congeda segnando su rigore la rete del 2-0 al 65? e diventa il secondo marcatore nella storia del club con 122 reti. Ilva al tappeto in una gara iniziata con atteggiamento aggressivo. Al 12? Yeboah timbra la traversa da fuori area, Portanova al 32? si divora la chance del vantaggio e sul ribaltamento di ...

