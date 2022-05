Motta salva lo Spezia, ma potrebbe non rimanere (Di domenica 15 maggio 2022) All'indomani della salvezza, in casa Spezia il tema che si impone è il futuro del tecnico Thiago Motta, anche se ha un contratto che lo lega al club fino al 2024. Capace di portare la rosa più giovane ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 15 maggio 2022) All'indomani della salvezza, in casail tema che si impone è il futuro del tecnico Thiago, anche se ha un contratto che lo lega al club fino al 2024. Capace di portare la rosa più giovane ...

Advertising

Marc_OTSS : RT @YvanGoSlow24: Thiago Motta era stato esonerato, SENZA NESSUN MOTIVO, a dicembre. Resta in carica perché lo Spezia non vuole pagare la p… - GianLeopold : RT @YvanGoSlow24: Thiago Motta era stato esonerato, SENZA NESSUN MOTIVO, a dicembre. Resta in carica perché lo Spezia non vuole pagare la p… - MoneyDp7 : RT @YvanGoSlow24: Thiago Motta era stato esonerato, SENZA NESSUN MOTIVO, a dicembre. Resta in carica perché lo Spezia non vuole pagare la p… - recordisco : #Motta che allenatore.... Lo volevano cacciare e con una squadra mediocre salva lo @acspezia. #Spezia #UdineseSpezia - ferrantelli94 : RT @YvanGoSlow24: Thiago Motta era stato esonerato, SENZA NESSUN MOTIVO, a dicembre. Resta in carica perché lo Spezia non vuole pagare la p… -

Motta salva lo Spezia, ma potrebbe non rimanere Nonostante tutto, Motta è a tre punti dal bottino conquistato da Vincenzo Italiano la scorsa stagione, con ancora una giornata da giocare. Una stagione che è passata dal "quasi esonero" di dicembre ... Spezia, seconda salvezza di fila nel segno di Verde, Gyasi e Ferrer Un'impresa per gli uomini di Thiago Motta che hanno mantenuto la categoria nonostante il blocco del ... Bene anche Salva Ferrer (voto 8 - 6 milioni) e Gyasi (voto 7,5 - 15 milioni): lo spagnolo subentra ... Agenzia ANSA Motta salva lo Spezia, ma potrebbe non rimanere (ANSA) - LA SPEZIA, 15 MAG - All'indomani della salvezza, in casa Spezia il tema che si impone è il futuro del tecnico Thiago Motta, anche se ha un contratto che lo lega al club fino al 2024. Capace ... A Motta successo per la giornata della sicurezza MOTTA DI LIVENZA - L'assessore alla Protezione civile è intervenuto oggi a Motta di Livenza in rappresentanza della Regione del Veneto alla Giornata della Sicurezza ricordando "la complessità del ... Nonostante tutto,è a tre punti dal bottino conquistato da Vincenzo Italiano la scorsa stagione, con ancora una giornata da giocare. Una stagione che è passata dal "quasi esonero" di dicembre ...Un'impresa per gli uomini di Thiagoche hanno mantenuto la categoria nonostante il blocco del ... Bene ancheFerrer (voto 8 - 6 milioni) e Gyasi (voto 7,5 - 15 milioni): lo spagnolo subentra ... Motta salva lo Spezia, ma potrebbe non rimanere - Liguria (ANSA) - LA SPEZIA, 15 MAG - All'indomani della salvezza, in casa Spezia il tema che si impone è il futuro del tecnico Thiago Motta, anche se ha un contratto che lo lega al club fino al 2024. Capace ...MOTTA DI LIVENZA - L'assessore alla Protezione civile è intervenuto oggi a Motta di Livenza in rappresentanza della Regione del Veneto alla Giornata della Sicurezza ricordando "la complessità del ...