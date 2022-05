LIVE Virtus Bologna-Pesaro, Playoff Serie A basket 2022 in DIRETTA: gara-1 in tempo reale (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Buongiorno a tutti, amici ed amiche di OA Sport! Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Pesaro, gara-1 dei quarti di finale dei Playoff della Serie A di basket 2022. I bianconeri puntano subito a mettere in cassaforte la prima sfida (si gioca al meglio delle cinque), sulle ali del trionfo in EuroCup di mercoledì scorso. Coach Scariolo sfiderà a diversi anni di distanza il suo passato, avendo guidato la Vuelle a fine anni Ottanta vincendo anche uno Scudetto nel 1989-1990. L’allenatore bresciano potrà contare su tutto il roster a sua disposizione, al netto dei lungo-degenti Abass e Udoh. La Carpegna Prosciutto ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match Buongiorno a tutti, amici ed amiche di OA Sport! Benvenuti alladi-1 dei quarti di finale deidellaA di. I bianconeri puntano subito a mettere in cassaforte la prima sfida (si gioca al meglio delle cinque), sulle ali del trionfo in EuroCup di mercoledì scorso. Coach Scariolo sfiderà a diversi anni di distanza il suo passato, avendo guidato la Vuelle a fine anni Ottanta vincendo anche uno Scudetto nel 1989-1990. L’allenatore bresciano potrà contare su tutto il roster a sua disposizione, al netto dei lungo-degenti Abass e Udoh. La Carpegna Prosciutto ...

Advertising

sportli26181512 : Playoff Serie C: Palermo-Triestina e i risultati in diretta live delle partite: Tre partite in diretta su Sky quest… - Domenic05110178 : RT @Virtusbo: ???? GAME DAY @EuroCup ???? FINALE ?? @BsBasketbol ?? Segafredo Arena ? 20.30 ?? Sky Sport / @ElevenSportsIT ?? @nettunobologna1… - zazoomblog : Dove vedere Virtus Entella-Foggia streaming gratis OGGI LIVE e diretta tv Rai Sport o Antenna Sud? - #vedere… - PasqualeVicido4 : @LiveBianconera il bianconero nel nome c'è già, basta sostituire qualche ospite, e si ricicla la live per le partite della Virtus. ???? - infoitsport : Basket, Playoff Eurocup 2021-22: Virtus Segafredo Bologna-Frutti Extra Bursaspor LIVE, la finale in diretta -