LIVE Virtus Bologna-Pesaro 33-29, Playoff Serie A basket 2022 in DIRETTA: break in apertura del secondo quarto dei bolognesi, Pesaro reagisce (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38-34 Bomba di ‘Tex’, che si mette in proprio e segna cinque punti in un amen! Time-out immediato di Luca Banchi. 35-34 Non tarda ad arrivare la replica dei bianconeri grazie ad Amedeo Tessitori, contro-sorpasso Virtus Bologna! 33-34 Sanford alza la parabola, con Pesaro che mette per la prima volta dall’inizio del match la testa davanti! 33-32 Tripla in contropiede di Matteo Tambone, la Carpegna Prosciutto torna ad una sola lunghezza di svantaggio! 33-29 2/3 dalla lunetta per Sanford, Pesaro rosicchia qualche punto e torna a -4. 33-27 A segno il libero di Marco Belinelli. Fallo tecnico fischiato a Luca Banchi per aver protestato in maniera esagerata! Nel frattempo Sergio Scariolo chiama time-out, con -6’33” ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA38-34 Bomba di ‘Tex’, che si mette in proprio e segna cinque punti in un amen! Time-out immediato di Luca Banchi. 35-34 Non tarda ad arrivare la replica dei bianconeri grazie ad Amedeo Tessitori, contro-sorpasso! 33-34 Sanford alza la parabola, conche mette per la prima volta dall’inizio del match la testa davanti! 33-32 Tripla in contropiede di Matteo Tambone, la Carpegna Prosciutto torna ad una sola lunghezza di svantaggio! 33-29 2/3 dalla lunetta per Sanford,rosicchia qualche punto e torna a -4. 33-27 A segno il libero di Marco Belinelli. Fallo tecnico fischiato a Luca Banchi per aver protestato in maniera esagerata! Nel frattempo Sergio Scariolo chiama time-out, con -6’33” ...

