Le Superchicche: la serie è ancora in sviluppo (Di domenica 15 maggio 2022) Le Superchicche Lolly, Dolly e Molly: chi non ricorda le tre piccole supereroine che hanno accompagnato i nostri pomeriggi su Cartoon Network? Si parlava, sino ad un anno fa, del live-action delle Powerpuff Girls. Ci sono state molte critiche a riguardo ma, ora, lo show sembra essere in fase di rielaborazione: lo annuncia Matt Webb Mitovich, nell’ultima puntata della rubrica TVLine. Scopriamo insieme i dettagli sulla lavorazione della serie qui su MetroNerd! Cambiamenti e revisione della serie su Le Superchicche The CW non ha abbandonato il progetto, ma lo show, che, secondo Mitovich, nell’aprile 2021 risultava “too campy” (ovvero esagerato), è in revisione e lavorazione. Ma tante cose cambiano dal pilot già presentato, a partire dal fatto che Chloe Bennet non farà più parte del cast: doveva interpretare Lolly ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 15 maggio 2022) LeLolly, Dolly e Molly: chi non ricorda le tre piccole supereroine che hanno accompagnato i nostri pomeriggi su Cartoon Network? Si parlava, sino ad un anno fa, del live-action delle Powerpuff Girls. Ci sono state molte critiche a riguardo ma, ora, lo show sembra essere in fase di rielaborazione: lo annuncia Matt Webb Mitovich, nell’ultima puntata della rubrica TVLine. Scopriamo insieme i dettagli sulla lavorazione dellaqui su MetroNerd! Cambiamenti e revisione dellasu LeThe CW non ha abbandonato il progetto, ma lo show, che, secondo Mitovich, nell’aprile 2021 risultava “too campy” (ovvero esagerato), è in revisione e lavorazione. Ma tante cose cambiano dal pilot già presentato, a partire dal fatto che Chloe Bennet non farà più parte del cast: doveva interpretare Lolly ...

Advertising

Screenweek : In molti danno il progetto sulla serie live action delle Superchicche come ormai spacciato, ma secondo un nuovo rep… - GabyTac1994 : RT @badtasteit: #Powerpuff: la serie live-action sulle #Superchicche è ancora in fase di sviluppo - glooit : Powerpuff: lo sviluppo della serie live action CW sulle Superchicche è ancora in corso leggi su Gloo… - blogcupoftea : Le Superchicche: la serie tv The CW è ancora in fase di sviluppo - badtasteit : #Powerpuff: la serie live-action sulle #Superchicche è ancora in fase di sviluppo -