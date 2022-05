Internazionali d’Italia 2022: Bolelli/Fognini cedono in semifinale a Mektic/Pavic (Di domenica 15 maggio 2022) Simone Bolelli e Fabio Fognini hanno ceduto il passo a Nikola Mektic e MatePavic per 6-3, 7-6(5), in occasione del match valido come semifinale del doppio maschile degli Internazionali BNL d’Italia 2022. Dopo il successo a discapito di Krawietz/Mies ai quarti, gli azzurri hanno tenuto testa lodevolmente ai campioni olimpici a Tokyo, specialisti della disciplina in questione e ottimi interpreti del doppio su terra. Primo set deciso da un solo break di distanza, peraltro ottenuto dal duo croato soltanto dopo due game point al vento per gli azzurri; secondo parziale molto lottato, prolisso e terminato al tie-break, anche in questo caso in seguito a una situazione di vantaggio rilevante degli italiani, sopra sino al 4-1. Niente da fare per il formidabile ... Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) Simonee Fabiohanno ceduto il passo a Nikolae Mateper 6-3, 7-6(5), in occasione del match valido comedel doppio maschile degliBNL. Dopo il successo a discapito di Krawietz/Mies ai quarti, gli azzurri hanno tenuto testa lodevolmente ai campioni olimpici a Tokyo, specialisti della disciplina in questione e ottimi interpreti del doppio su terra. Primo set deciso da un solo break di distanza, peraltro ottenuto dal duo croato soltanto dopo due game point al vento per gli azzurri; secondo parziale molto lottato, prolisso e terminato al tie-break, anche in questo caso in seguito a una situazione di vantaggio rilevante degli italiani, sopra sino al 4-1. Niente da fare per il formidabile ...

