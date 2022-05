Inter | QS | “Con il Cagliari si può credere e si deve sperare”

Leggi su seriea24

(Di domenica 15 maggio 2022), QS: Come scrive il QS in merito oggi la squadraassolutamente vincere per poi vedere davvero se può festeggiare. La squadra di Inzaghi con la partita con ilad oggi ha la possibilità solo didopo la sua vittoria in un passo falso dei ragazzi di Pioli. Può essere davvero una giornata storica per Milano che vedrà le sue due squadre in città dopo anni fare il testa a testa per lo scudetto, ricordando forse i tempi gloriosi, ma passati. La squadra nerazzurra ci crede, ma in questa occasione non dipende solo dal loro risultato, ma quello che farà il Milan contro la Dea. “Milan e, partita doppia”. Questo il titolo in prima pagina dell’edizione odierna di QS. Il riferimento ovviamente è alla lotta scudetto con rossoneri e nerazzurri in corsa in queste ...