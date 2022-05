Ultime Notizie – Addio a Nando Signorelli, lunedì i funerali a Viterbo (Di sabato 14 maggio 2022) Addio a Nando Signorelli, storico esponente della destra viterbese e italiana e fratello di Paolo Signorelli, per la cui libertà si battè a lungo in prima persona. Medico cardiologo, consigliere comunale e segretario dell’Msi a Viterbo, primo sindaco di destra a Civita Castellana, Signorelli fu senatore con il Movimento sociale e poi con Alleanza nazionale. Da An si dimise per aderire alla Destra di Francesco Storace. Signorelli era anche il presidente onorario dell’Associazione Nazionale Vittime delle marocchinate, che gli renderà omaggio in apertura della cerimonia del Premio di Letteratura “18 maggio” che si svolgerà a Pontecorvo (FR). A dare notizia della morte di Signorelli, su Facebook, il nipote Paolo: “E io che credevo fossi immortale…Un ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 14 maggio 2022), storico esponente della destra viterbese e italiana e fratello di Paolo, per la cui libertà si battè a lungo in prima persona. Medico cardiologo, consigliere comunale e segretario dell’Msi a, primo sindaco di destra a Civita Castellana,fu senatore con il Movimento sociale e poi con Alleanza nazionale. Da An si dimise per aderire alla Destra di Francesco Storace.era anche il presidente onorario dell’Associazione Nazionale Vittime delle marocchinate, che gli renderà omaggio in apertura della cerimonia del Premio di Letteratura “18 maggio” che si svolgerà a Pontecorvo (FR). A dare notizia della morte di, su Facebook, il nipote Paolo: “E io che credevo fossi immortale…Un ...

Advertising

sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. Domani #Russia sospenderà fornitura di elettricità alla #Finlandia… - sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - corgiallorosso : #Voeller, al termine della stagione addio al Leverkusen: “Ora avrò più tempo per stare a Roma” - TuttoSuRoma : #Roma, il locale fa troppo rumore e cittadini insorgono: niente più musica all'Hacienda - KersevanRoberto : RT @NuclearObserver: Ultime Notizie del 14 Maggio 2022 Versione UltraHD: -