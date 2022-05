Turismo | intelligence e sicurezza Una lezione da Barcellona all’Italia

Leggi su formiche

(Di sabato 14 maggio 2022) Statistiche alla mano, il Sud d’Italia sta vivendo un periodo di grandissima crescita del settore turistico. Basta fare una passeggiata nei centri storici di tante città, una volta malandati e decadenti, per vedere la rinascita economica spinta da migliaia di piccoli imprenditori che hanno creato dal nulla attività ricettive, ristoranti, agenzie di servizi, eccetera. È una svolta economica, sociale e culturale. Dieci anni fa i giovani del Sud volevano solo andar via. Oggi in migliaia hanno deciso di rimanere, e tanti altri hanno scelto di rientrare perseguendo progetti imprenditoriali e professionali una volta impensabili. A questo si aggiunge un vantaggio competitivo dell’Italia: la cultura. Una survey condotta dal Center for Business in Society dello IESE su oltre 300 turisti stranieri che hanno visitato il Sud Italia ha mostrato come il fattore differenziante del nostro bel Paese è ...