Advertising

LegaSalvini : UDIENZA OPEN ARMS, IL TESTIMONE “SCAGIONA” SALVINI E IL PM USA TONI AGGRESSIVI Fonti della difesa del senatore Sa… - barbaraalonsoes : RT @scandura: L'odierna udienza del processo SaIvini sul caso Open Arms a Palermo, la testimonianza di Ani, il Sottomarino (ok, è spuntato… - SecolodItalia1 : Open Arms, autogol della Procura. Il suo testimone: le Ong agivano fuori dalle regole - Teresat73540673 : Open Arms, il medico salito a bordo conferma che nessuno dei 147 clandestini era in pericolo di vita - Secolo d'Ita… - Marco_Rizzo : RT @scandura: L'odierna udienza del processo SaIvini sul caso Open Arms a Palermo, la testimonianza di Ani, il Sottomarino (ok, è spuntato… -

E mentre ieri, a Palermo, il leader della Lega si è trovato, durante l'udienza per il processo '', nel bel mezzo della tensione tra il pm Geri Ferrara e l'avvocato difensore e responsabile ...Ed è anche un problema dell'Europa che ha un piano per ogni cosa ma non per le famiglie' Matteo Salvini , dall'aula bunker del tribunale di Palermo per il processo, suggerisce di copiare il ...L'ha deciso il presidente del tribunale dopo uno scontro acceso tra accusa e difesa durante la testimonianza di Fabrizio Mancini. Salvini, già da ieri pomeriggio a Palermo, come sempre in aula accompa ...A guardarla dal partito dell’alleato-concorrente Giorgia Meloni, la convention leghista è bella, ma poi senza Fratelli d’Italia non si procede lungo la strada che porta a Palazzo Chigi ...