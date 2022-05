(Di sabato 14 maggio 2022) Roma, 14 mag. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario, esprime il "più sentito cordoglio" per la scomparsa del professor Valerio. Presidente della Corte costituzionale, il professorè stato "didei, soprattutto dei più deboli. Alla sua attività di giudice e accademico, ha affiancato per anni quella di volontario nelle carceri, segno della sua umanità e delle sue convinzioni. Ai suoi cari, le condoglianze di tutto il Governo".

Advertising

TV7Benevento : Onida: Draghi, 'garante libertà e difensore diritti' - -

Governo

Il cashback, ad esempio, è stato addirittura "archiviato" dal governoche, a partire dal ...Pinterest WhatsApp Articolo precedente Morto a 86 anni ex presidente della Consulta Valerio...Come docentefu maestro e relatore della tesi di laurea della futura presidentessa della Consulta Marta Cartabia , oggi ministra della Giustizia nel governo. Giustizia Morte sicilia Il cordoglio del Presidente Draghi per la scomparsa del Prof. Valerio Onida Roma, 14 mag. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime il "più sentito cordoglio" per la scomparsa del professor Valerio Onida. Presidente della Corte costituzionale, il profes ...Quest’ultima settimana c’è stato un tale susseguirsi di eventi militari e di mosse politiche da rendere meno chiara sia la situazione sul campo sia la possibilità di un’evoluzione diplomatica della cr ...