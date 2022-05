Marco Pantani, i genitori contro un recital sul figlio: “Non avete rispetto” (Di sabato 14 maggio 2022) Marco Pantani: i genitori prendono posizione contro un recital dedicato al figlio dal titolo ‘Marco Pantani Storia di un linciaggio‘. Gli avvocati della famiglia Pantani hanno diffuso una nota che afferma che i genitori “prendono sconsolatamente atto di come si continui a maltrattare il proprio figlio. Senza tenere in nessun conto, né avere riguardo e rispetto, di un ragazzo da tempo morto e delle persone a lui vicine che ne vivono ancora il lutto”. I genitori dichiarano anche di non esser stati ascoltati su alcune modifiche proposte: “Se la parola per esprimere quanto Marco ha dovuto affrontare e sopportare nella sua esistenza, di sportivo e di ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022): iprendono posizioneundedicato aldal titolo ‘Storia di un linciaggio‘. Gli avvocati della famigliahanno diffuso una nota che afferma che i“prendono sconsolatamente atto di come si continui a maltrattare il proprio. Senza tenere in nessun conto, né avere riguardo e, di un ragazzo da tempo morto e delle persone a lui vicine che ne vivono ancora il lutto”. Idichiarano anche di non esser stati ascoltati su alcune modifiche proposte: “Se la parola per esprimere quantoha dovuto affrontare e sopportare nella sua esistenza, di sportivo e di ...

