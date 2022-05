Marcell Jacobs torna in gara! 100 metri a Savona | più forte di un leone | sfiderà Desalu e Patta | tris di Campioni Olimpici

Leggi su oasport

(Di sabato 14 maggio 2022)è piùdi un, non si tira mai indietro e con grande caparbietà è pronto a rimettersi in gioco dopo il virus gastrointestinale che gli ha impedito di correre sabato scorso a Nairobi. Il Campione Olimpico dei 100, reduce da un paio di giorni in ospedale eto ad allenarsi giovedì, parteciperà al Meeting di, in programma mercoledì 18 maggio. Il velocista lombardo avrebbe dovuto disputare i 200, ma si è optato per un cambio di rotta dopo quanto è successo in Kenya e così al Memorial Ottolia lo vedremo all’opera proprio sulla sua distanza di riferimento. A comunicarlo è stato Marco Mura, organizzatore della kermesse, nel corso della conferenza stampa di presentazione....