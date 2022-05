Il Venezia già in B spaventa la Roma, Shomurodov la salva. Per Mou Europa ancora in bilico (Di sabato 14 maggio 2022) Difficile spiegare un pareggio dopo quattro traverse, uno score di 46 tiri a 4, venti calci d'angolo e un possesso palle del 69%. Eppure è successo ed a tratti è davvero inspiegabile. Anche perché la ... Leggi su gazzetta (Di sabato 14 maggio 2022) Difficile spiegare un pareggio dopo quattro traverse, uno score di 46 tiri a 4, venti calci d'angolo e un possesso palle del 69%. Eppure è successo ed a tratti è davvero inspiegabile. Anche perché la ...

