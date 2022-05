Il mistero delle suore che mordono | Possessione o isteria di massa? (Di sabato 14 maggio 2022) Nel XV secolo cominciò a diffondersi una strana mania all’interno di vari conventi tedeschi occupati da suore. Tutto cominciò quando una monaca cominciò a mordere le consorelle. Quei morsi si moltiplicarono, e presto anche le altre suore presero a dare morsi. In pochi mesi il convento venne ribattezzato “la casa delle suore che mordono”. In poco tempo quel fenomeno assunse i contorni di una vera e propria forma di isteria di massa. In quasi tutta la Germania meridionale, le suore si mordevano a vicenda o ringhiavano, comportandosi come vere e proprie fiere… Sister act (web source)Le suore che mordono: una leggenda o un evento certo? E non finì qui. Secondo un cronista del Settecento, ben informato sulla storia ... Leggi su curiosauro (Di sabato 14 maggio 2022) Nel XV secolo cominciò a diffondersi una strana mania all’interno di vari conventi tedeschi occupati da. Tutto cominciò quando una monaca cominciò a mordere le consorelle. Quei morsi si moltiplicarono, e presto anche le altrepresero a dare morsi. In pochi mesi il convento venne ribattezzato “la casache”. In poco tempo quel fenomeno assunse i contorni di una vera e propria forma didi. In quasi tutta la Germania meridionale, lesi mordevano a vicenda o ringhiavano, comportandosi come vere e proprie fiere… Sister act (web source)Leche: una leggenda o un evento certo? E non finì qui. Secondo un cronista del Settecento, ben informato sulla storia ...

