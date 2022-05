Uomini calvi in festa | “Chiamare qualcuno ‘pelato’ è molestia” | la sentenza di una corte inglese

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag — Attenzione a«pelato», potrebbe costarvi un’acusa per molestie. Il politicamente corretto oscilla in continuazione tra drammaticità e sprezzo del ridicolo: dall’Inghilterra, precisamente da un tribunale del lavoro dello Yorkshire, ci arriva una vicenda che definire surreale sarebbe persino troppo riduttivo. Tony Finn, un elettricista, ha fatto causa a una piccola azienda a conduzione familiare per la quale aveva lavorato per ben 24 anni. Ora anche “pelato” è unaLe motivazioni che l’elettricista ha addotto per sostenere le sue ragioni nell’aula di tribunale rappresentano benissimo il paradosso dei tempi che viviamo: da un lato si stigmatizza il licenziamento ingiusto, come è pieno diritto di qualunque lavoratore che si veda allontanato dal proprio posto di lavoro, ma dall’altro Finn ha ...