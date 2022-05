Sinner-Tsitsipas in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2022 (Di venerdì 13 maggio 2022) Jannik Sinner troverà il greco Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2022. L’altoatesino non era mai giunto a questa fase del torneo di Roma. La sensazione è che possa ancora alzare il livello dopo tre vittorie convincenti ma che hanno lasciato intravedere ancora qualche passaggio a vuoto importante da parte del giovane azzurro. Delle pause non potranno essere concesse contro il numero cinque del mondo. Quest’ultimo, dopo il trionfo a Montecarlo, sta dimostrando di essere in buona forma anche sui campi del Foro Italico. I precedenti vedono in svantaggio Sinner per 4-1. L’unico successo italiano, tuttavia, è arrivato proprio nella Capitale. Era il secondo turno dell’edizione 2020 e Jannik riuscì ad imporsi al set decisivo. Sinner dovrà ... Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) Janniktroverà il greco Stefanosnei quarti di finale degli. L’altoatesino non era mai giunto a questa fase del torneo di Roma. La sensazione è che possa ancora alzare il livello dopo tre vittorie convincenti ma che hanno lasciato intravedere ancora qualche passaggio a vuoto importante da parte del giovane azzurro. Delle pause non potranno essere concesse contro il numero cinque del mondo. Quest’ultimo, dopo il trionfo a Montecarlo, sta dimostrando di essere in buona forma anche sui campi del Foro Italico. I precedenti vedono in svantaggioper 4-1. L’unico successo italiano, tuttavia, è arrivato proprio nella Capitale. Era il secondo turno dell’edizione 2020 e Jannik riuscì ad imporsi al set decisivo.dovrà ...

