Perché serve la restituzione delle accise illegittime sull'energia elettrica (Di venerdì 13 maggio 2022) La crisi ucraina ha provocato in Italia un'impennata dei costi energetici per le imprese: secondo le stime del Centro Studi di Confindustria, dagli 8 miliardi spesi nel 2019 si passerà a spenderne 37 nel 2022. In un simile scenario è facile immaginarsi una contrazione della produzione industriale destinata anche ad aggravarsi nei prossimi mesi: a oggi otto aziende su dieci hanno già denunciato difficoltà negli approvvigionamenti e un quarto delle aziende ha rilevato di aver ridotto sensibilmente la produzione. Interventi correttivi da parte del governo ci sono stati con il Dl Bollette di fine marzo e il più recente Dl Aiuti. In questa situazione, con l'esecutivo impegnato a varare misure per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas, fa un certo effetto pensare che ci sono ben 3,4 miliardi di accise energetiche ...

