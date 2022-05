Napoli-Genoa | Spalletti | “Qui create micce ad arte | i veleni non ci servono”

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 maggio 2022) Lucianoha parlato in conferenza stampa a due giorni da, sfida valida per la penultima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Questa l’analisi del tecnico toscano: “Quando sono arrivato io non ho trovato aria di contestazione ma indifferenza. In molti non sentivano più il legame con il. In certi momenti mi è sembrato di essere il solo a credere nel. Oggi che siamo in Champions League qualcuno si rammarica che non abbiamo vinto il campionato. Se qualcosa è cambiato è questo: che non sono più il solo a credere nel. A noi i giornalisti ci hanno sempre messo in settima posizione. Ora è cambiato qualcosa. Tutti si aspettavano di vincere lo Scudetto”. Così ha proseguito: “Lo striscione sulla Panda? Stamattina ho ...