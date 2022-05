Mulè, pronto il decreto sulle armi, non ci sono carri armati (Di venerdì 13 maggio 2022) "Il terzo decreto" interministeriale per l'invio di armi all'Ucraina "oramai è pronto, sarà in Gazzetta Ufficiale a breve, penso tra oggi e domani". Lo ha detto Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, ospite di Un giorno da pecora, su Rai Radio 1. sono armi nuove o ... Leggi su ansa (Di venerdì 13 maggio 2022) "Il terzo" interministeriale per l'invio diall'Ucraina "oramai è, sarà in Gazzetta Ufficiale a breve, penso tra oggi e domani". Lo ha detto Giorgio, sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, ospite di Un giorno da pecora, su Rai Radio 1.nuove o ...

