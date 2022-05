Advertising

aaaron__smith : Secondo la logica di #Letta : 1) Ucraina difende il confine #europeo. Allo stesso tempo fa niente se si fanno casin… - GiampietroFox : Letta, da un po' di tempo non mi dispiace; le sue posizioni, soprattutto sulla guerra, mi appaiono condivisibili; e… - SandroBonomi2 : @giorgio_gori Con grande rispetto. Ha sentito cosa ha detto Letta? Che ci fate ancora lì persone riformiste fino al… - klaatu29 : @the_highsparrow continuiamo a contare i giorni che mancano alle prossime elezioni. Sono solo curioso di vedere se… - drndbl : @lucianocapone @EnricoLetta L’ascolterò quando avrò un po’ di tempo. Il problema con Letta è che un giorno parla co… -

Agenzia ANSA

"Io penso che sia maturo il, e mi rivolgo a Laura Castelli, viceministro dell'Economia, per andare a rivedere l'Isee per il tema dell'assegno unico". L'ha detto il leader del Pd Enricoagli Stati generali della ...Prima di loro parleranno Andrea Riccardi, il fondatore della Sant'Egidio cheha chiamato ... Chi in uncosì difficile ha realizzato grandi profitti, e ancor più chi ne realizzerà nell"... Letta,è tempo rivedere Isee su assegno unico,oggi squilibrio - Ultima Ora In quest’ottica va letta Gis Art, un’applicazione sviluppata da Yaroslav Sherstyukun, programmatore ucraino di 34 anni. Questa permette di geolocalizzare i bersagli russi in appena 30 secondi e di ...ROMA, 13 MAG - "Io penso che sia maturo il tempo, e mi rivolgo a Laura Castelli, viceministro dell'Economia, per andare a rivedere l'Isee per il tema dell'assegno unico". L'ha detto il leader del Pd E ...