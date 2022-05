I libri vincitori del premio Orbil arrivano in libreria

(Di venerdì 13 maggio 2022) casa albero Dopo la lunga sospensione dovuta all'emergenza pandemica, laper bambini e ragazzi La Casa sull'Albero di via di San Francesco riapre la porta alle attività in presenza. "Lo ...

"Lo faremo rendendo omaggio ai libri vincitori del premio Orbil 2022, l'importante riconoscimento assegnato dai librai di Alir, Associazione delle librerie indipendenti per ragazzi – dicono le ...
La libreria per bambini e ragazzi La Casa sull'Albero di via di San Francesco ad Arezzo rende omaggio ai libri vincitori del premio Orbil 2022, l'importante riconoscimento assegnato dai librai di Alir ...