Finlandia e Svezia entrano nella NATO: 'Vogliamo aderire senza indugio' (Di venerdì 13 maggio 2022) NATO. Tra le varie ragioni della Russia portate a supporto propagandistico della propria crociata contro l'Ucraina, ci sarebbe anche l'intenzione di scongiurare l'allargamento della frontiera della NATO ai suoi confini, e in generale. Ma, le cose stanno sfuggendo di mano: il tanto sognato blitzkrieg si è trasformato in una guerra di logoramento e l'effetto che sta ricevendo, potrebbe essere proprio l'opposto. Guerra in Ucraina: si spostano gli equilibri La tradizionale e inscalfibile neutralità di Svezia e Finlandia è diventata all'improvviso obsoleta, e i due Paesi, ora più che mai, sono ad un passo dall'adesione all'Alleanza, proprio a causa della guerra e dell'atteggiamento russo. Se in un primo momento, infatti, Stoccolma aveva optato rigidamente per mantenere la sua linea di sempre, escludendo di ...

