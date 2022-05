Draghi paciere solo a parole: pronto il terzo invio di armi all'Ucraina e prende tempo (Di venerdì 13 maggio 2022) Il viaggio a Washington ha permesso a Draghi di tornare "colomba" per due giorni. Ha dimostrato, almeno a parole, di essersi sganciato dall'alleato americano, assicurando che l'Italia percorrerà ogni canale possibile per raggiungere «il cessate il fuoco e l'avvio di negoziati credibili». Il premier lo ha spiegato anche ieri in Consiglio dei ministri ai componenti del governo, informandoli che si è attivato affinché ci possa essere un contatto telefonico tra Biden e Putin. Poi ci sono le azioni concrete. E quelle dicono che il governo sta ultimando il terzo decreto interministeriale per spedire una nuova fornitura di armi all'Ucraina. I tempi sono strettissimi. Il provvedimento dovrebbe essere adottato in questi giorni, quasi sicuramente prima di giovedì, quando il presidente del Consiglio terrà la ... Leggi su iltempo (Di venerdì 13 maggio 2022) Il viaggio a Washington ha permesso adi tornare "colomba" per due giorni. Ha dimostrato, almeno a, di essersi sganciato dall'alleato americano, assicurando che l'Italia percorrerà ogni canale possibile per raggiungere «il cessate il fuoco e l'avvio di negoziati credibili». Il premier lo ha spiegato anche ieri in Consiglio dei ministri ai componenti del governo, informandoli che si è attivato affinché ci possa essere un contatto telefonico tra Biden e Putin. Poi ci sono le azioni concrete. E quelle dicono che il governo sta ultimando ildecreto interministeriale per spedire una nuova fornitura diall'. I tempi sono strettissimi. Il provvedimento dovrebbe essere adottato in questi giorni, quasi sicuramente prima di giovedì, quando il presidente del Consiglio terrà la ...

