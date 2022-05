Diretta Sinner - Tsitsipas (0 - 1) agli Internazionali: 2 - 5 nel secondo set (Di venerdì 13 maggio 2022) Jannik Sinner sfida Stefanos Tsitsipas sul Centrale del Foro Italico nei quarti di finale degli Internazionali . Scontri diretti: Stefanos Tsitsipas conduce 3 - 1 (2 - 1 sulla terra battuta e 1 - 1 a ... Leggi su leggo (Di venerdì 13 maggio 2022) Janniksfida Stefanossul Centrale del Foro Italico nei quarti di finale degli. Scontri diretti: Stefanosconduce 3 - 1 (2 - 1 sulla terra battuta e 1 - 1 a ...

Advertising

niklucarelli : Concordo in pieno con quanto detto in diretta da @paolobertolucci , in questo momento la differenza tra #Sinner (12… - News24_it : LIVE Internazionali a Roma, Sinner-Tsitsipas vale la semifinale: il greco è 1-0 - La Gazzetta dello Sport - zazoomblog : LIVE – Sinner-Tsitsipas 6-7(5) 1-0 quarti di finale Internazionali d’Italia 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-T… - infoitsport : Diretta Sinner-Tsitsipas agli Internazionali, il greco avanti per 5-4 nel primo set - zazoomblog : LIVE Sinner-Tsitsipas 6-7 1-2 ATP Roma 2022 in DIRETTA: il greco strappa il servizio nel secondo set - #Sinner-Tsi… -