Advertising

Agenzia ANSA

Lo ha detto il Ct della Nazionale Roberto, in visita al Corviale nella struttura del: nel corso dell'incontroha scherzato e risposto alle domande dei ragazzi e delle ...Lo ha detto il Ct della Nazionale Roberto, in visita al Corviale nella struttura del: nel corso dell'incontroha scherzato e risposto alle domande dei ragazzi e delle ... Calciosociale, il Ct Mancini in visita al Corviale: "Emozione reciproca" - Calcio 'Quando si viene in un posto cosi' si e' emozionati per forza perche' si torna con la mente a quando si e' iniziato. Questi ragazzi hanno una ...l c.t. a Corviale ha incontrato i ragazzi del Miracoli Fc: "Nello sport si perde ma non essere in Qatar fa ancora male" ...