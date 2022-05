Bayern Monaco, Hainer non ha dubbi: «Lewandowski con noi fino al 2023» (Di venerdì 13 maggio 2022) Bayern Monaco, Herbet Hainer, presidente del club bavarese, ha parlato del probabile futuro di Robert Lewandowski: le dichiarazioni Ai microfoni di SportBild, Herbert Hainer ha chiuso le voci ad una possibile cessione di Robert Lewandowski in estate. Le dichiarazioni del presidente del Bayern Monaco. LE PAROLE – «Ha un contratto fino al 2023. Lo adempirà e lo rispetterà». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 13 maggio 2022), Herbet, presidente del club bavarese, ha parlato del probabile futuro di Robert: le dichiarazioni Ai microfoni di SportBild, Herbertha chiuso le voci ad una possibile cessione di Robertin estate. Le dichiarazioni del presidente del. LE PAROLE – «Ha un contrattoal. Lo adempirà e lo rispetterà». L'articolo proviene da Calcio News 24.

