A Pomezia parte “C’è più gusto a differenziare” (Di venerdì 13 maggio 2022) Pomezia – parte a Pomezia l’inedita campagna di comunicazione ambientale “C’è più gusto a differenziare”, un progetto che si articola su più percorsi uniti da un unico filo denominatore: sottolineare l’importanza di una corretta raccolta differenziata per ridurre l’impatto sull’ambiente. La campagna – promossa dal Comune di Pomezia e realizzata da Formula Ambiente e CNS con la collaborazione di Innovaction soc. coop – nasce come risposta a una semplice domanda: “Perché a tavola siamo molto attenti a differenziare bene tutto, dalle portate, al servizio in tavola, ai posti a sedere e subito dopo, quando il pranzo è finito e ci dobbiamo accingere a disfarci dei rifiuti, non facciamo la stessa cosa?”. L’obiettivo è, quindi, sensibilizzare i cittadini ad avere attenzione e ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 13 maggio 2022)l’inedita campagna di comunicazione ambientale “C’è più”, un progetto che si articola su più percorsi uniti da un unico filo denominatore: sottolineare l’importanza di una corretta raccolta differenziata per ridurre l’impatto sull’ambiente. La campagna – promossa dal Comune die realizzata da Formula Ambiente e CNS con la collaborazione di Innovaction soc. coop – nasce come risposta a una semplice domanda: “Perché a tavola siamo molto attenti abene tutto, dalle portate, al servizio in tavola, ai posti a sedere e subito dopo, quando il pranzo è finito e ci dobbiamo accingere a disfarci dei rifiuti, non facciamo la stessa cosa?”. L’obiettivo è, quindi, sensibilizzare i cittadini ad avere attenzione e ...

