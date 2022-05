27.7% di share e 5 milioni e 538mila spettatori collegati (Di venerdì 13 maggio 2022) Buona la prima. E ancora meglio la seconda. La Semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022, andata in onda ieri giovedì 12 maggio, ha raggiunto su Rai Uno il 27.7% di share con 5 milioni e 538mila spettatori. Eurovision 2022: le pagelle ai look guarda le foto Leggi anche › Malgioglio senza freni, all’Eurovision fa pure la conta dei fidanzati. Le battute più divertenti › Tutina e toro meccanico non bastano: ... Leggi su iodonna (Di venerdì 13 maggio 2022) Buona la prima. E ancora meglio la seconda. La Semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022, andata in onda ieri giovedì 12 maggio, ha raggiunto su Rai Uno il 27.7% di share con 5. Eurovision 2022: le pagelle ai look guarda le foto Leggi anche › Malgioglio senza freni, all’Eurovision fa pure la conta dei fidanzati. Le battute più divertenti › Tutina e toro meccanico non bastano: ...

