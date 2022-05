Ultime Notizie – Ucraina, telefonata Macron-Mattarella: “Sostegno a Kiev” (Di giovedì 12 maggio 2022) Ucraina-Russia, telefonata tra Macron e Mattarella. Nel corso del colloquio è stato ribadito il Sostegno alla popolazione Ucraina e la necessità di concordare iniziative comuni a livello europeo rispetto all’emergenza energetica e alimentare, causate dal conflitto. Da ambo le parti è stata ribadita la convergenza sulle questioni relative al futuro dell’Unione europea, a partire dalla necessità di lavorare per l’adesione dei Paesi dei Balcani occidentali e dai temi legati al clima e alla transizione energetica e digitale. Da approfondire la proposta avanzata da parte francese di una comunità politica europea. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 12 maggio 2022)-Russia,tra. Nel corso del colloquio è stato ribadito ilalla popolazionee la necessità di concordare iniziative comuni a livello europeo rispetto all’emergenza energetica e alimentare, causate dal conflitto. Da ambo le parti è stata ribadita la convergenza sulle questioni relative al futuro dell’Unione europea, a partire dalla necessità di lavorare per l’adesione dei Paesi dei Balcani occidentali e dai temi legati al clima e alla transizione energetica e digitale. Da approfondire la proposta avanzata da parte francese di una comunità politica europea. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

