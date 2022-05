Advertising

Digital_Day : 8 microfoni e intelligenza artificiale, per cancellare il rumore ancora meglio e isolare la voce nelle telefonate -

DDay.it

E arriva a proposito la novità diche, nello sviluppo di una gammarivelatasi sempre più performante nel corso degli anni, ha sviluppato ora le cuffie WH - 1000XM5. Un mix di design e alta ...annuncia oggi le new entry della serie: si tratta delle WH - 1000XM5 , pensate per offrire un'esperienza di ascolto immersiva e priva di distrazioni grazie ad una serie di tecnologie ... Sony WH-1000X 5a generazione: il noise canceling e la qualità audio sempre più in alto. La recensione With Exceptional Sound and Industry-leading2 Call Quality, the WH-1000XM5 headphones Improve Even Further on Noise Cancelation Technology SAN DIEGO, May 12, 2022 /PRNewswire/ -- Sony Electronics Inc.Analysis Interpretation of the news based on evidence, including data; projecting how events might unfold based on past events or how products and services compare against each other. (Pocket-lint) - ...