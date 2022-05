Omofobia: Cirinnà, 'Agorà e dialogo per ok a ddl zan, Iv sia coerente' (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Tre Agorà democratiche per riaffermare la forza dei diritti e l'importanza di arrivare all'approvazione del ddl Zan contro i crimini d'odio. Al Senato, a partire dal presidente Ostellari, si costruisca un dialogo serio e non ideologico". Così la senatrice del Pd Monica Cirinnà, responsabile Diritti del Pd, intervistata a Radio Immagina ricordando gli appuntamenti del 14 maggio a Milano, del 21 a Palermo e del 28 a Padova. "Dobbiamo partire da un semplice assunto: stiamo discutendo di una legge contro i crimini d'odio ha aggiunto - Se dovessimo escludere alcune categorie di persone da queste tutele, come avverrebbe se si dovesse togliere la dicitura identità di genere, allora avremmo fallito l'obiettivo principale di questo testo che è quello di proteggere tutte le categorie dei discriminati, cioè combattere ... Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Tredemocratiche per riaffermare la forza dei diritti e l'importanza di arrivare all'approvazione del ddl Zan contro i crimini d'odio. Al Senato, a partire dal presidente Ostellari, si costruisca unserio e non ideologico". Così la senatrice del Pd Monica, responsabile Diritti del Pd, intervistata a Radio Immagina ricordando gli appuntamenti del 14 maggio a Milano, del 21 a Palermo e del 28 a Padova. "Dobbiamo partire da un semplice assunto: stiamo discutendo di una legge contro i crimini d'odio ha aggiunto - Se dovessimo escludere alcune categorie di persone da queste tutele, come avverrebbe se si dovesse togliere la dicitura identità di genere, allora avremmo fallito l'obiettivo principale di questo testo che è quello di proteggere tutte le categorie dei discriminati, cioè combattere ...

Advertising

TV7Benevento : Omofobia: Cirinnà, 'Agorà e dialogo per ok a ddl zan, Iv sia coerente' - - GiuliaCortese1 : RT @GiuliaCortese1: Il PD rilancia il Ddl Zan e sfida il centrodestra - di Giulia Cortese - GiuliaCortese1 : Il PD rilancia il Ddl Zan e sfida il centrodestra - di Giulia Cortese - infoitinterno : Omofobia: Cirinnà, 'ripresentiamo ddl Zan come approvato a Camera, speriamo in miracolo' - adrianomeisss : @martinoloiacono Omofobia: Cirinnà, riproniamo ddl Zan sperando in miracolo Il miracolo. -