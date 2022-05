Kurt Angle: “Gable ha bisogno di un push ancora più importante” (Di giovedì 12 maggio 2022) Kurt Angle è stato uno dei wrestler più amati dal pubblico, complici match a 5 stelle e abilità da intrattenitore non indifferenti, se pensiamo al suo passato olimpionico. Angle ormai è un wrestler ritirato, ma ha sempre un occhio sul business, e non è un mistero chi siano i suoi pupilli. ancora non basta Durante l’ultimo episodio di The Kurt Angle Show, l’eroe olimpico ha parlato di Chad Gable, del suo recente successo e delle somiglianze tra i due. In passato, Kurt si è detto positivo riguardo al futuro di Gable, rivelando che gli piacerebbe fargli da manager insieme a Gable Steveson, in una versione rinnovata del Team Angle. L’ex campione WWE non ha smesso di lodare l’ex campione di ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 12 maggio 2022)è stato uno dei wrestler più amati dal pubblico, complici match a 5 stelle e abilità da intrattenitore non indifferenti, se pensiamo al suo passato olimpionico.ormai è un wrestler ritirato, ma ha sempre un occhio sul business, e non è un mistero chi siano i suoi pupilli.non basta Durante l’ultimo episodio di TheShow, l’eroe olimpico ha parlato di Chad, del suo recente successo e delle somiglianze tra i due. In passato,si è detto positivo riguardo al futuro di, rivelando che gli piacerebbe fargli da manager insieme aSteveson, in una versione rinnovata del Team. L’ex campione WWE non ha smesso di lodare l’ex campione di ...

