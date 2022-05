Juventus-Inter, Inzaghi: “La squadra non molla mai” (Di giovedì 12 maggio 2022) Simone Inzaghi nel post partita di Juventus-Inter, finale della Coppa Italia L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, al termine del match vinta per 4 a 2 contro la Juventus, e valevole per la finale della Coppa Italia, ha raccontato le sue impressioni sul match dello stadio Olimpico ai microfoni di Sport Mediaset. Che serata è stata per lei e per la squadra? Sono arrivate risposte importanti nei momenti di difficoltà. “Abbiamo fatto un’ottima gara contro un avversario forte. Nella prima mezz’ora abbiamo fatto benissimo, poi abbiamo perso le distanze e approcciato male il secondo tempo. Abbiamo preso due gol, il secondo da rivedere. Ma la squadra non molla mai, ho avuto risposte dall’otto luglio fino a oggi. E’ un continuo di ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 12 maggio 2022) Simonenel post partita di, finale della Coppa Italia L’allenatore dell’Simone, al termine del match vinta per 4 a 2 contro la, e valevole per la finale della Coppa Italia, ha raccontato le sue impressioni sul match dello stadio Olimpico ai microfoni di Sport Mediaset. Che serata è stata per lei e per la? Sono arrivate risposte importanti nei momenti di difficoltà. “Abbiamo fatto un’ottima gara contro un avversario forte. Nella prima mezz’ora abbiamo fatto benissimo, poi abbiamo perso le distanze e approcciato male il secondo tempo. Abbiamo preso due gol, il secondo da rivedere. Ma lanonmai, ho avuto risposte dall’otto luglio fino a oggi. E’ un continuo di ...

