Isola dei Famosi | ancora problemi – anche lei in infermeria | fan preoccupati – la situazione

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 12 maggio 2022) Sono giorni piuttosto travagliati all’deiper questioni di carattere sanitario. Nella puntata di lunedì 9 maggio i fan del reality show non hanno potuto fare a meno di notare l’assenza di Blind, che ha dovuto necessariamente ricorrere alle cure dopo un problema di salute. E’ stato Alvin, durante il saluto ad Ilary Blasi, a spiegare che il naufrago non era presente in Palapa con i suoi compagni d’avventura proprio in seguito a questo problema. Come precisato da Alvin, Blind ha avuto un’infezione cutanea, che gli ha provocato un malore: per questo è ricorso alle cure mediche, con i sanitari che gli hanno consigliato di stare lontano per tre giorni dal sole e dall’acqua salata. Nulla di grave, comunque, dato che Blind potrebbe tornare sull’già in occasione della puntata di venerdì 13 ...