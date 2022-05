Generale Scardino e Procuratore militare Block a simposio su Forum ‘Pace e Sicurezza’

(Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Un messaggio di “pace, speranza, collaborazione e confronto tra popoli e generazioni si sta levando dalla Sicilia”. “Un messaggio condiviso tra tante nazioni del mondo che proprio nell’Isola hanno trovato una comune base di partenza per iniziare insieme un percorso verso la pace positiva tra i popoli”. Questo è stato il tema al centro dell’Interclub Rotary dell’area Iblea: unproposto dal presidente del Rotary club Pozzallo Ispica, Giorgio Pisana, e co-organizzato dai presidenti dei club dell’area, Pippo Antoci del club di Ragusa, Antonello Tommasi del club di Vittoria, Giovanni Adamo del club di Modica, Rino Strazzeri del club di Ragusa Hybla Heraea, Fabrizio Comisi del club di Comiso, con una rappresentanza anche dal Rotary club di Perth (Aus) rappresentato dal socio Giuseppe Pantano. Relatori della serata due ospiti: il ...

Dopo due anni di preparativi nasce la Città .... Per l'Esercito la soddisfazione di poter restituire a Palermo un impianto d'eccellenza e rappresentare una guida nella promozione dell'attività sportiv ...