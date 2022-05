Draghi | “Un piano Marshall per l’ Ucraina” Bombe al fosforo nella notte su Dnipropetrovsk

(Di giovedì 12 maggio 2022) “L’ha bisogno di unper la ricostruzione”. Il premier Mariotorna in Italia termine della due giorni negli Stati Uniti. E sceglie il palco dell’Atlantic Council, che gli consegna il premio per la “leadership”, per lanciare la proposta di unper la ricostruzione dei territori oggi ancora teatro “dell’invasione russa dell’”. Bisogna fare “di tutto per la pace” ha ribadito il premier assicurando che l’Italia è pronta a fare la sua parte. La guerra, osserva il premier nel suo discorso – dopo saluti e pure qualche selfie con la comunità italiana di Washington – ha avvicinato le due sponde dell’Atlantico e ha “isolato la Russia”. Gli strascichi di questi stravolgimenti geopolitici dureranno “a lungo”.: “I Trattati europei ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Draghi, Ucraina ha bisogno di un piano Marshall - Europa - ANSA - sole24ore : ?? #Draghi: Italia pronta a fare sua parte per #pace. #Ucraina ha bisogno di piano #Marshall. ?? #VonderLeyen,… - LaStampa : Draghi a Washington: “In Ucraina piano Marshall per la ricostruzione” - VincenzoIanno16 : RT @Agenzia_Ansa: Il presidente del consiglio Mario Draghi ha concluso la sua missione a Washington, dopo aver ricevuto il premio dell'Atla… - StefaniaFalone : RT @Agenzia_Ansa: Il presidente del consiglio Mario Draghi ha concluso la sua missione a Washington, dopo aver ricevuto il premio dell'Atla… -

Un "Marshall" per l'Ucraina. Al termine della due giorni negli Stati Uniti Mariosceglie il palco dell'Atlantic Council, che gli consegna il premio per la "leadership", per lanciare la ...News correlate Ucraina,: è nostro amico, servirà unMarshall Le parole del presidente del consiglio italiano durante la premiazione come come Distinguished international leader...,...Mario Draghi ha vissuto una serata da protagonista ... in cui il passaggio saliente riguarda la creazione di un Piano Marshall per l’Ucraina. “L’Italia ha attraversato momenti particolarmente ...ROMA - Per ricostruire l'Ucraina dopo la distruzione della guerra sarà necessario un nuovo Piano Marshall. È la proposta del presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, in questi giorni negli Stat ...