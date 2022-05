Draghi al Congresso Usa: con Ucraina colpiti valori democrazia (Di giovedì 12 maggio 2022) "L'invasione russa dell'Ucraina rappresenta una sfida importante per i valori al centro della democrazia. Non è in gioco solo l'integrità territoriale dell'Ucraina, la sua sovranità, la sua indipendenza. Questo è un attacco al sistema internazionale basato sulle regole che abbiamo costruito insieme dopo la seconda guerra mondiale". E' il messaggio portato dal presidente del Consiglio Mario Draghi al Congresso degli Stati Uniti, il "centro della democrazia americana". Draghi a Capitol Hill ha incontrato la speaker della Camera Nancy Pelosi e una rappresentanza bipartisan del Congresso: Ann Wagner (vice ranking member commissione servizi finanziari e commissione esteri); (membro commissioni small business e homeland security); Steny ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 12 maggio 2022) "L'invasione russa dell'rappresenta una sfida importante per ial centro della. Non è in gioco solo l'integrità territoriale dell', la sua sovranità, la sua indipendenza. Questo è un attacco al sistema internazionale basato sulle regole che abbiamo costruito insieme dopo la seconda guerra mondiale". E' il messaggio portato dal presidente del Consiglio Marioaldegli Stati Uniti, il "centro dellaamericana".a Capitol Hill ha incontrato la speaker della Camera Nancy Pelosi e una rappresentanza bipartisan del: Ann Wagner (vice ranking member commissione servizi finanziari e commissione esteri); (membro commissioni small business e homeland security); Steny ...

