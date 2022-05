Dal 16 maggio via la mascherine in aereo. Tranne in Italia (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag – Ancora novità sul fronte mascherine e restrizioni: in un aggiornamento delle misure di sicurezza per i viaggi pubblicato dall’Easa (Agenzia Europea per la sicurezza aerea) e dall’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) infatti decade l’obbligo di mascherina sui voli nell’Unione Europea a partire da lunedì 16 maggio. mascherine via negli aeroporti Il dispositivo di protezione non sarà più obbligatorio nemmeno negli aeroporti anche se Easa ed Ecdc spiegano che “la mascherina resta una delle difese migliori contro la trasmissione di covid-19”, quindi resta caldamente raccomandata per chi tossisce e starnutisce e per i soggetti “fragili”. “C’è un forte desiderio – osserva il direttore esecutivo dell’Easa Patrick Ky – che le mascherine non siano più una parte ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag – Ancora novità sul frontee restrizioni: in un aggiornamento delle misure di sicurezza per i viaggi pubblicato dall’Easa (Agenzia Europea per la sicurezza aerea) e dall’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) infatti decade l’obbligo di mascherina sui voli nell’Unione Europea a partire da lunedì 16via negli aeroporti Il dispositivo di protezione non sarà più obbligatorio nemmeno negli aeroporti anche se Easa ed Ecdc spiegano che “la mascherina resta una delle difese migliori contro la trasmissione di covid-19”, quindi resta caldamente raccomandata per chi tossisce e starnutisce e per i soggetti “fragili”. “C’è un forte desiderio – osserva il direttore esecutivo dell’Easa Patrick Ky – che lenon siano più una parte ...

