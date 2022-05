Chi ha ucciso la giornalista di Al Jazeera? Israele “indaga”, ma i dati Onu mostrano una strage di palestinesi (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag – Chi ha ucciso Shireen Abu Aqleh, 51enne giornalista di Al Jazeera, veterana dell’informazione in Palestina? Quel che è certo è che la reporter è stata colpita da spari alla testa in un vicolo nei pressi del campo profughi di Jenin, in Cisgiordania, e che indossava il classico giubbotto anti proiettile con la scritta Press. Per i palestinesi e per l’emittente qatariota per la quale lavorava Abu Aqleh, non ci sono dubbi: a sparare sono stati i soldati israeliani. Viceversa il governo di Tel Aviv ha inizialmente ventilato la “possibilità” che Shireen Abu Aqleh e il collega ferito “siano stati colpiti da palestinesi armati”, annunciando un’indagine su quanto accaduto. Dunque chi ha ucciso la giornalista di Al Jazeera? Chi ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag – Chi haShireen Abu Aqleh, 51ennedi Al, veterana dell’informazione in Palestina? Quel che è certo è che la reporter è stata colpita da spari alla testa in un vicolo nei pressi del campo profughi di Jenin, in Cisgiordania, e che indossava il classico giubbotto anti proiettile con la scritta Press. Per ie per l’emittente qatariota per la quale lavorava Abu Aqleh, non ci sono dubbi: a sparare sono stati i solisraeliani. Viceversa il governo di Tel Aviv ha inizialmente ventilato la “possibilità” che Shireen Abu Aqleh e il collega ferito “siano stati colpiti daarmati”, annunciando un’indagine su quanto accaduto. Dunque chi haladi Al? Chi ha ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'E' imperdonabile' l'aver tolto la scorta a Marco Biagi, nonostante non fossero ancora stati identificati e cattura… - MarcoCapoccetti : RT @sonoViolet: Ucciso da SAMUEL SENO 28 anni poliziotto della questura di Treviso, ubriaco fradicio dopo la festa della squadra in cui gio… - FlavioSileri : Pazzesco, che grande OMERTÁ regna sul paese di ARCE. Dopo anni di depistaggi, un militare morto (chissà chi lo ha u… - Annamaria1897 : Lei sa usare le parole, per una volta ascolti il nostro grido di dolore perché 11 anni di trofei sono stati meravig… - akrachm : RT @OGiannino: Sull'orrendo assasinio a Jenin di Shireen Abu Aqla, giornalista di Al Jazeera, qui ricostruzione dell'immediata offerta del… -