Ambiente, la "Salvamare" e' legge: basta rifiuti in acqua (Di giovedì 12 maggio 2022) Ci sono voluti 4 anni di lavoro in parlamento, e una legge apposita, per eliminare una delle normative piu' ridicole e dannose d'Italia. Da oggi, chi recupera rifiuti di plastica in mare o in acque ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) Ci sono voluti 4 anni di lavoro in parlamento, e unaapposita, per eliminare una delle normative piu' ridicole e dannose d'Italia. Da oggi, chi recuperadi plastica in mare o in acque ...

Advertising

Mov5Stelle : Con la SalvaMare, l'Italia per la prima volta nella Storia, si è dotata di una norma che tutela l'ecosistema marino… - islkotb : RT @fai_cisl: #11maggio @SenatoStampa approva la Legge #salvamare ???? Segretario Generale @OnofrioRota: 'Una buona notizia per i nostri #pes… - smastrovincenzo : RT @fai_cisl: #11maggio @SenatoStampa approva la Legge #salvamare ???? Segretario Generale @OnofrioRota: 'Una buona notizia per i nostri #pes… - giuseppe54yaho1 : RT @Mov5Stelle: Con la SalvaMare, l'Italia per la prima volta nella Storia, si è dotata di una norma che tutela l'ecosistema marino e le ac… - BioMarcVs : RT @MarevivoOnlus: ?? Una giornata storica per i diritti dell'#ambiente. Sono quattro anni che aspettavamo di annunciare a gran voce che la… -