Vittorio Camaiani: tessuti e colori nel viaggio “senza tempo” con Hemingway (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nella splendida cornice della Galleria del Cardinale Colonna, la sfilata del designer Vittorio Camaiani è stata un grande successo. Il celebre couturier marchigiano ha scelto Roma e lo storico palazzo capitolino per la presentazione della nuova collezione Primavera/Estate 2022 ispirata ad Ernest Hemingway ed ai suoi viaggi. Un cammino immaginario a confronto con un mito della letteratura universale che ha visto per la prestigiosa occasione Elena Parmegiani – Direttore Eventi della Galleria del Cardinale Colonna, e già della Coffee House di Palazzo Colonna – fare gli onori di di casa nel presentare la sfilata dinanzi a personalità dello spettacolo, dell’arte, del cinema e dello showbiz. Tra gli ospiti VIP, erano presenti: Donna Paola Mainetti, Alessandro Arborio Mella di Sant’Elia, Lucrezia Lante della Rovere e Ilaria ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nella splendida cornice della Galleria del Cardinale Colonna, la sfilata del designerè stata un grande successo. Il celebre couturier marchigiano ha scelto Roma e lo storico palazzo capitolino per la presentazione della nuova collezione Primavera/Estate 2022 ispirata ad Ernested ai suoi viaggi. Un cammino immaginario a confronto con un mito della letteratura universale che ha visto per la prestigiosa occasione Elena Parmegiani – Direttore Eventi della Galleria del Cardinale Colonna, e già della Coffee House di Palazzo Colonna – fare gli onori di di casa nel presentare la sfilata dinanzi a personalità dello spettacolo, dell’arte, del cinema e dello showbiz. Tra gli ospiti VIP, erano presenti: Donna Paola Mainetti, Alessandro Arborio Mella di Sant’Elia, Lucrezia Lante della Rovere e Ilaria ...

